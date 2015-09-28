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Доктор Горовой Александр Михайлович 

Врач 1-й квалификационной категории

Участник Российских конференций отоларингологов, международных мастер-классов по ЛОР-хирургии.

Специализация: ЛОР-хирург, амбулаторно-поликлиническая помощь.

Большой опыт оперативных вмешательства (более 2500 операций на ЛОР-органах) различной степени сложности :

  • хирургическое лечение храпа, увулопалатопластика;
  • восстановление носового дыхания: септопластика, вазотомия;
  • эндоскопические операции на пазухах носа, FESS-хирургия;
  • операции по удалению миндалин и аденоидов у взрослых и детей;
  • хирургическое лечение хронического тонзиллита – лазерная тонзиллэктомия.

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    Услуги

    СЕПТОПЛАСТИКА

    Восстановление носовой перегородки

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    УВУЛОПАЛАТОПЛАСТИКА

    Устранение храпа и апноэ сна

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    ЛЕЧЕНИЕ ТОНЗИЛЛИТА

    Комплексный подход, результаты

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    ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ

    Удаление миндалин под общим наркозом

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    КРИОТЕРАПИЯ

    Лечение тонзиллита жидким азотом

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    КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН

    Быстрая помощь на дому

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    ЛЕЧЕНИЕ В СМ-КЛИНИКЕ

    Отоларингология (болезни уха, горла, носа) — одно из направлений деятельности многопрофильного лечебно-диагностического частного медицинского центра «СМ-Клиника», одним из специалистов которого является врач-отоларинголог (ЛОР) Горовой Александр Михайлович.

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