Участник Российских конференций отоларингологов, международных мастер-классов по ЛОР-хирургии.
Специализация: ЛОР-хирург, амбулаторно-поликлиническая помощь.
Большой опыт оперативных вмешательства (более 2500 операций на ЛОР-органах) различной степени сложности :
- хирургическое лечение храпа, увулопалатопластика;
- восстановление носового дыхания: септопластика, вазотомия;
- эндоскопические операции на пазухах носа, FESS-хирургия;
- операции по удалению миндалин и аденоидов у взрослых и детей;
- хирургическое лечение хронического тонзиллита – лазерная тонзиллэктомия.